Agroalimentare: sul podio di Premio per migliori pani e formaggi 4 aziende di Coldiretti Lazio (3)

- Tra le aziende agricole premiate anche Monchini di Viterbo, che si è aggiudicata il secondo posto nella sezione nazionale con il "Pane di segale biologico" per la categoria "Pani prodotti con l'impiego di cereali minori". Nella stessa cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso sono stati assegnati anche i riconoscimenti per i migliori formaggi "Premio Roma". I campioni sono stati sottoposti al giudizio di dieci degustatori professionisti, che hanno decretato i vincitori, dopo aver esaminato oltre 260 campioni di formaggio, di cui 99 iscritti alla sezione Roma e dal Lazio e 163 iscritti a quella nazionale e internazionale. Tra le aziende di Roma e Lazio sul podio: due di Roma, cinque della provincia, tre di Latina e sei di Viterbo che si sono aggiudicate ben 21 premi distribuiti tra le diverse sezioni in concorso. Tra loro anche due aziende di Coldiretti Viterbo e due di Coldiretti Latina. A trionfare l'azienda Monte Jugo, che ha ottenuto il primo premio nella sezione Roma e Lazio nella tipologia "Primo Sale" con il prodotto "Colonna del bacucco". Un prodotto che prende il nome dalle antiche Terme del Bacucco, preesistenti nell'azienda che si trova in Strada Commenda al km 2,200 a soli 5 chilometri da Viterbo. Un prodotto che conquista anche il premio speciale per il "Miglior formaggio prodotto da impresa che impiega fonti rinnovabili". Non sono mancati i riconoscimenti anche nella sezione nazionale e internazionale, in cui l'azienda Monte Jugo è arrivata terza classificata nella tipologia "Formaggi ottenuti da latte crudo di animali al pascolo brado o semibrado" con il suo "Stracchinato di Capra". (segue) (Com)