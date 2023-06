Agroalimentare: sul podio di Premio per migliori pani e formaggi 4 aziende di Coldiretti Lazio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incetta di premi anche per l'azienda agricola Fattoria Lepini di Rocca Massima a Latina, secondo classificata per la tipologia "Primo Sale" con il prodotto "Don Giovanni di Capra", che ha ottenuto anche il riconoscimento "Miglior formaggio prodotto da giovane imprenditore". E sempre da Pontinia a Latina, arriva il terzo classificato nella sezione nazionale e internazionale, Alan Farm, che si aggiudica il premio per la tipologia "Formaggi innovativi per tecnologia di produzione o funzionalità" con il "Morbidello". "Entrambi i concorsi 'Premio Roma' rappresentano una grande opportunità per le nostre aziende - spiega il presidente di Agro Camera David Granieri, alla guida di Coldiretti Lazio - che con i loro prodotti sono degli ambasciatori del Made in Italy e delle tradizioni locali, testimoniandone l'eccellenza a livello mondiale. Al tempo stesso questi eventi sono anche un'occasione di confronto e crescita", sottolinea. (Com)