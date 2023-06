Scuola: M5s, quella di Valditara è 'Agenda Sud' o agenda Calderoli?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi Valditara ha scelto il palcoscenico della Calabria per annunciare il suo personale 'Open to meraviglia' chiamato 'Agenda Sud'. Al netto del lacunoso libro dei desideri che ha enunciato oggi il ministro, è paradossale che questo governo parli di grande opportunità per le scuole del Sud mentre contemporaneamente propugna una legge sulle autonomie destinata a spaccare il sistema scolastico nazionale a danno esclusivo delle regioni del Sud come la Calabria. Valditara e il governo tutto ci dicano: per la scuola pubblica propongono l'Agenda Sud o l'agenda Calderoli?". Lo affermano gli esponenti del Movimento cinque stelle in commissione Istruzione al Senato e alla Camera. (Rin)