Tunisia: Michel sente Meloni, Ue apprezza l'impegno dell'Italia

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha tenuto un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni in cui ha espresso apprezzamento per l'impegno dell'Italia in Tunisia. Lo rende noto lo stesso Michel in messaggio Twitter. "In una chiamata con Giorgia Meloni ho espresso apprezzamento per l'impegno dell'Italia nei confronti della Tunisia. L'Ue sostiene gli sforzi dell'Italia per rafforzare la cooperazione con la Tunisia", si legge nel Tweet di Michel. (Beb)