Pnrr: Schlein, governo non investe soldi del Piano, siamo preoccupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meloni si preoccupi di dare risposte al Paese. “Siamo preoccupati dei salari bassi e dei tagli alla sanità. Governano da otto mesi e non stanno investendo i miliardi del Pnrr”. Lo ha dichiarato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, intervistata al Tg3. “Siamo preoccupati che tolgano i sussidi per la povertà e che comprimano i diritti”, ha puntualizzato Schlein, che ha sottolineato come lavoro, giustizia sociale e clima siano temi centrali. Su sanità e scuola pubblica “il Paese deve fare un salto in avanti ma il governo non investe risorse in questa direzione”, ha concluso. (Rin)