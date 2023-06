Balneari: Lega, bene tavolo, strada tracciata giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- La prima riunione del tavolo tecnico sui Balneari, “voluto fortemente dalla Lega, conferma che la strada tracciata era quella giusta. Un incontro positivo e produttivo a tutela del settore”. Lo hanno dichiarato Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, e Roberto Marti, primo firmatario dell'emendamento per l'istituzione di un tavolo tecnico. "Esprimiamo grande soddisfazione. Come Lega, continueremo a portare avanti le istanze per la categoria con il massimo impegno", hanno aggiunto. (Rin)