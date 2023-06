Francia: cittadino portoghese ferito ad Annecy per fermare aggressore è fuori pericolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cittadino portoghese che ha aiutato a fermare l'aggressore in fuga dalla polizia nel parco giochi di Annecy, in Francia, è stato gravemente ferito ma è fuori pericolo di vita. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri lusitano in un comunicato, lodando "l'atto di coraggio e di audacia" ed esprimendo il suo "profondo ringraziamento". Nel frattempo, il consolato generale del Portogallo a Lione sta "monitorando la situazione con le autorità locali e l'ospedale, oltre a fornire tutto il supporto necessario a questo cittadino", prosegue la nota. (Spm)