Pd: "Geografie e parole del nuovo Veneto" per condividere pensiero su futuro Regione

- Il Partito democratico del Veneto, nel corso di una conferenza stampa, ha presentato gli atti del seminario "Geografie e parole del nuovo Veneto" tenuto nel dicembre 2022. "Uno dei limiti della fase politica attuale – ha commentato Andrea Martella, segretario regionale - è quello della evanescenza e della superficialità che spesso accompagna le sue parole e che alimentano un allontanamento delle persone dalla partecipazione. Spesso il dibattito finisce per avvitarsi in maniera autoreferenziale non affrontando le questioni vere che interessano la nostra società, che interessano le persone. Da questa riflessione inizia la necessità di provare ad alzare lo sguardo rispetto al quotidiano e tracciare una rotta per il futuro. Il titolo scelto - Geografie e parole del nuovo Veneto rende bene l'obiettivo che ci siamo posti". "La buona politica – ha proseguito - tanto più in una stagione di profondi cambiamenti degli scenari economici e sociali, ha bisogno di dotarsi di un pensiero e di strategie condivise per affrontare le nuove sfide. È con questo spirito, consapevoli che la nostra regione si avvia a chiudere la lunga parentesi che da Galan a Zaia ha segnato una politica dalla fine del secolo scorso al primo quarto dell'attuale, che abbiamo deciso di intraprendere un percorso, fatto di analisi e di confronti con le molteplici realtà sociali e territoriali che caratterizzano la nostra Regione". (segue) (Rev)