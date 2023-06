Ucraina: ambasciata russa a Roma, condanniamo atti di sabotaggio commessi da forze armate Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia condanna fermamente gli atti deliberati di sabotaggio commessi dalle forze armate ucraine contro infrastrutture civili di importanza cruciale: la centrale idroelettrica di Nova Kakhovka e la condotta di ammoniaca Togliatti-Odessa. E’ quanto si legge in una nota dell’ambasciata della Federazione Russa a Roma. “Il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream, l’esplosione sul ponte di Crimea, il bombardamento della centrale nucleare di Zaporizhzhia, l'attacco di droni al Cremlino, la distruzione della centrale idroelettrica di Kakhovka e della condotta di ammoniaca Togliatti-Odessa sono solo alcuni esempi degli atti terroristici del regime di Kiev contro infrastrutture civili nell'ultimo anno”, si legge. “Ci sono ancora dubbi sugli ideologi, gli autori e gli esecutori di tutti questi crimini mostruosi che stanno trascinando il mondo in un'escalation senza fine?”, ha affermato l’ambasciata. Le azioni di Kiev sono “di carattere estremamente pericoloso e, in sostanza, possono essere classificate come crimini di guerra o atti terroristici”, ha sostenuto la rappresentanza diplomatica. (segue) (Res)