Ucraina: ambasciata russa a Roma, condanniamo atti di sabotaggio commessi da forze armate Kiev (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La centrale idroelettrica di Nova Kakhovka è stata distrutta a causa di “massicci attacchi” ucraini avvenuti “per tanto tempo contro la centrale”. Non solo – ha sostenuto l’ambasciata – ma Kiev ha “deliberatamente portato il livello dell'acqua nel bacino idrico di Kakhovka al livello critico aprendo le chiuse della centrale idroelettrica del Dnepr”. Queste iniziative, secondo la rappresentanza russa, attestano “la natura premeditata della diversione”. “A tradire il coinvolgimento di Kiev nell'atto compiuto è il suo intento di utilizzare il disastro della centrale idroelettrica di Kakhovka per ottenere una maggiore pressione sanzionatoria contro la Russia”, si legge. Per quanto riguarda la condotta di ammoniaca Togliatti-Odessa, “era di fondamentale importanza per garantire la sicurezza alimentare globale”. “Così le autorità di Kiev hanno inflitto un colpo agli sforzi comuni per contrastare le minacce di carestia e assistere i Paesi più poveri di Asia, Africa, America latina, nonché alle iniziative umanitarie del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres”, si legge nella nota. (Res)