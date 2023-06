Paraguay: scuola, il comitato prevenzione rischi potrà ispezionare zaini e astucci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Educazione del Paraguay ha approvato un decreto che permetterà ai membri di una apposita commissione di ispezionare gli zaini e gli astucci degli studenti prima di entrare a scuola. Una misura che segue l'aumento delle notizie legate al rinvenimento di armi da fuoco e sostanze stupefacenti, riassume la stampa locale. L'intervento, che verrà effettuato per "salvaguardare l'integrità degli studenti", potrà essere disposto dal Comitato esecutivo istituzionale di gestione dei rieschi (Ceigr), cui partecipano direttori, docenti, genitori e alunni. In caso dovessero trovarsi oggetti non permessi, l'istituto convocherà i familiari dell'alunno e informerà della situazione anche la Polizia. (Abu)