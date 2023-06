Polonia: commissario Ue Reynders, applicare sentenza Corte europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario per la Giustizia dell’Ue, Didier Reynders, ha detto di rammaricarsi per le dichiarazioni espresse dal ministro della Giustizia polacco, Zbigniew Ziobro, che questa settimana ha attaccato la Corte di giustizia europea dopo la bocciatura della riforma polacca. "È importante che tutte le decisioni della Corte di giustizia siano applicate correttamente in tutta l'Unione, perché è la Corte di ultima istanza dell'Ue, con decisioni vincolanti. Per questo motivo mi rammarico delle dichiarazioni del ministro della Giustizia polacco di questa settimana", ha detto Reynders. La Commissione europea, ha aggiunto il commissario Ue, "confida che le autorità polacche attuino rapidamente e pienamente la sentenza in questione, come previsto dai trattati europei". È un impegno richiesto a tutti gli Stati membri", ha evidenziato Reynders.(Beb)