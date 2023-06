Governo: Piccolotti (Avs), esecutivo da parte di chi si arricchisce con inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mutui e carovita hanno fatto sparire finora dai conti degli italiani ben 61 miliardi di euro. Una cifra enorme, segnalata dalla ricerca di Fabi - Federazione autonoma bancari italiani - che ci fa sapere anche che la capacità di risparmio delle famiglie si è di fatto azzerata (0,2 per cento). Eppure ci tocca sentire la destra che ogni giorno esulta per l'andamento dell'economia". Lo afferma Elisabetta Piccolotti dell'Alleanza verdi e sinistra. "È chiaro perché: in tanti si sono arricchiti sfruttando l'inflazione e questo governo sta esclusivamente dalla loro parte. Dei cittadini con un reddito medio o basso non gli importa, svuotassero pure i loro conti per pagare la sanità privata, gli extra-profitti delle energetiche, i tassi da capogiro sui mutui che fanno gonfiare i bilanci le banche. E a chi vede crescere i propri guadagni di questi tempi l'esecutivo fa di tutto per abbassare le tasse, a tutti gli altri invece una tripla tassazione: quella dello Stato, quella della privatizzazione di tutti i servizi e quella dell'inflazione. E oggi è giunto forse il momento che qualcuno cominci a ribellarsi a questo vero e proprio salasso", conclude Piccolotti.(Rin)