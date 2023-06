Roma: De Santis (LcR), record mondiale attesa per carta identità, nessun appuntamento fino a 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cari romani lasciate ogni speranza voi che desiderate una carta d'identità. Definire i tempi di attesa biblici è un eufemismo, dal momento che la prima data utile per fissare un appuntamento presso gli uffici anagrafici capitolini oggi è' risultata essere il 22 gennaio 2024. Lo dichiara, in una nota, l'ex assessore al Personale e capogruppo della Lista Civica Raggi Antonio De Santis. "Roba da Guinness World Records, - aggiunge - un inquietante primato conseguenza della pessima gestione del rilascio delle Cie da parte dell'Amministrazione Gualtieri. Una situazione senza precedenti. Un record assoluto, seppur in negativo, che dovrebbe servire a svegliare chi di dovere, si spera", conclude.(Com)