Ucraina: Usa, Iran invia droni alla Russia attraverso il Mar Caspio

- Le autorità iraniane stanno utilizzando le rotte nel Mar Caspio per inviare droni alla Russia, da utilizzare nel conflitto in Ucraina. L’intelligence statunitense ha declassificato una serie di documenti relativi alla crescente partnership tra Mosca e Teheran nel campo della difesa, spiegando che i droni, insieme alle relative componenti, sono stati inviati dal porto iraniano di Amirabad alla città di Makhachkala, in Russia, per poi essere trasportati in diversi aeroporti in prossimità del fronte. Gli Stati Uniti hanno anche pubblicato alcune immagini satellitari che dimostrerebbero la costruzione, da parte di Russia e Iran, di una struttura per la produzione di droni nella zona economica speciale di Alabuga. Il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, ha spiegato che la fabbrica dovrebbe divenire pienamente operativa entro il prossimo anno. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che una delegazione di alto livello ha viaggiato da Teheran in Russia, lo scorso gennaio, per visita il sito di costruzione della struttura e discutere i dettagli del progetto. “Siamo in possesso di informazioni che dimostrano l’invio di componenti militari dall’Iran alla Russia: si tratta di una partnership a tutto campo nel settore della difesa, e rappresenta un rischio per l’Ucraina, per la sicurezza regionale e per la stabilità internazionale”, ha detto. Secondo gli Stati Uniti, la Russia starebbe fornendo all’Iran missili, componenti elettroniche e sistemi per la difesa aerea in cambio dei droni. (Was)