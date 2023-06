Serbia-Emirati Arabi: presidenti a colloquio telefonico, focus su vertice Cop28 e cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha avuto una conversazione telefonica con l'omologo degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Tra i temi della conversazione la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2023 di Dubai (Cop28), a cui parteciperà anche il presidente serbo, l'ulteriore rafforzamento della visione globale cooperazione, nonché l'attuale situazione geopolitica regionale e globale. Lo riporta la stampa locale. "La partnership con gli Emirati Arabi Uniti è della massima importanza per la Serbia, non solo per la sua reputazione globale, ma anche per l'attenzione che questo influente Paese presta alle relazioni con noi", ha dichiarato Vucic. I due hanno concordato di continuare il lavoro congiunto per migliorare la partnership economica e di investimento dei due Paesi. (Seb)