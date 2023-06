Libano-Francia: media, attesa presto la visita del nuovo inviato Le Drian a Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro degli Esteri francese e nuovo inviato in Libano, Jean-Yves Le Drian, si recherà presto a Beirut, anche se la data del viaggio al momento non è nota. Lo ha riferito l'emittente radiofonica libanese "Lbc", secondo cui il viaggio di Le Drian in Libano non è teso alla proposta di nessun nuovo candidato per le elezioni presidenziali libanesi in quanto Parigi, per ora, continuerà a sostenere la candidatura del leader maronita e capo del movimento filo-siriano Marada, Sleiman Frangieh. L'inviato Le Drian, con più ampi poteri in ambito politico, economico e negli affari sociali rispetto al predecessore Pierre Dukan, nel prossimo viaggio terrà una serie di colloqui con le varie forze politiche, seguito da un processo di valutazione per determinare se la Francia avanzerà nuove proposte sulla questione presidenziale. L'esito della dodicesima riunione del parlamento libanese volta all'elezione del capo dello Stato, prevista per il prossimo 14 giugno, sarà fondamentale per stabilire la posizione francese in merito ai candidati alle elezioni presidenziali del Paese dei cedri. Inoltre, secondo quanto dichiarato da "Lbc", sembra che l'amministrazione francese abbia accolto con favore la scelta di un gruppo di deputati appartenenti a diversi partiti dell'opposizione di sostenere la candidatura a presidente dell'ex ministro delle Finanze, Jihad Azour, che attualmente occupa la posizione di responsabile per il Medio Oriente del Fondo monetario internazionale (Fmi). (segue) (Lib)