Usa: Trump incriminato per documenti Mar-a-lago, si dimettono due dei suoi avvocati

- Due degli avvocati di Donald Trump hanno abbandonato lo staff legale dell’ex presidente degli Stati Uniti, poco dopo che il dipartimento della Giustizia lo ha incriminato in relazione alle indagini sui documenti classificati trovati la scorsa estate nella sua residenza privata a Mar-a-lago, in Florida. La notizia è stata anticipata dallo stesso Trump in un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, e confermata dai due legali: Jim Trusty e John Rowley. Gli avvocati non hanno fornito dettagli in merito ai motivi che li hanno portati a prendere la decisione, limitandosi a dire che “è logicamente il momento giusto”, alla luce dell’incriminazione dell’ex presidente. I due hanno anche precisato che non rappresenteranno più Trump nel quadro delle indagini sulle interferenze elettorali successive alle presidenziali del 2020. L’ex presidente ha spiegato che da oggi il suo avvocato sarà Todd Blanche, che attualmente lo sta rappresentando anche nel caso a New York per falso in bilancio, relativamente ai pagamenti inviati alla pornoattrice Stormy Daniels. (Was)