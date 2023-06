Rifiuti: Diaco (M5s), disastrosa gestione Gualtieri non risparmia neanche le persone con disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Che Roma stia diventando una discarica a cielo aperto è cosa tristemente nota e suffragata dai fatti. Lo dichiara, in una nota, il vicepresidente dell'Assemblea capitolina e consigliere M5s Daniele Diaco. "Altrettanta notorietà - aggiunge - sta raggiungendo l'immagine di un turista con disabilità che, in pieno centro, è stato costretto a scendere dal marciapiede e a camminare lungo la strada per evitare un cumulo di rifiuti che gli sbarrava il passaggio. Un episodio deplorevole, sconfortante, che testimonio le gravi condizioni in cui versa Roma e la totale non curanza di questa Amministrazione ai temi del decoro ambientale, della salute pubblica e, come nel caso specifico, dell'inclusività. Gualtieri sta trasformando una città tradizionalmente inclusiva e accogliente in una realtà inospitale e piena di insidie. Un pessimo biglietto da visita per chi viene qui per vedere le bellezze di Roma e, invece, rischia di essere investito per schivare la monnezza sui marciapiedi", conclude.(Com)