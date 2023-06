Diritti: Ciaccheri (Sce), Gualtieri compie atto concreto con trascrizione figli omogenitoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Un atto "concreto" quello del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, "che ringrazio e che va nella direzione di quello che oggi è un campo di battaglia sul terreno dei diritti per tutte e tutti". Lo afferma in una nota il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, di Sinistra civica ecologista in merito alla trascrizione dei primi due atti di nascita di figli di coppie omogenitoriali a Roma. "Accanto a Gualtieri - continua Ciaccheri - voglio ringraziare l'importante lavoro compiuto da Andrea Catarci e Marinella Grassadonia. Le amministrazioni progressiste in Italia stanno scendendo in campo per tutelare ciò che il governo vuole distruggere. In tutto il Paese, Sinistra civica ecologista fa la differenza nel sostenere, interpretare e costruire strumenti perché questa battaglia - conclude Ciaccheri - prenda corpo con atti formali città per città".(Com)