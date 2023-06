Usa: documenti Mar-a-lago, incriminato anche ex consigliere di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno degli ex consiglieri di Donald Trump, Walt Nauta, è stato incriminato assieme all’ex presidente degli Stati Uniti nel quadro delle indagini sui documenti classificati trovati la scorsa estate nella sua residenza privata a Mar-a-lago, in Florida. Lo hanno confermato fonti anonime all’emittente “Cnn”. Dopo aver lavorato alla Casa Bianca durante la presidenza Trump, Nauta è stato assunto al resort dell’ex presidente a Mar-a-lago, e ha rappresentato una figura chiave nelle indagini coordinate dal consigliere speciale Jack Smith. Alcuni filmati di sorveglianza mostrano infatti Nauta mentre sposta alcune scatole dalla stanza della residenza in cui erano conservati i documenti, prima e dopo l’emissione del mandato di comparizione con cui il dipartimento della Giustizia ha chiesto a Trump di restituire tutti i materiali classificati che ha portato con sé al temine del suo mandato. Secondo indiscrezioni di stampa, nei confronti di Trump sono stati emessi sette capi di imputazione per violazioni dell’Espionage Act, falsa testimonianza e intralcio alla giustizia. (Was)