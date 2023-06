Scuola: Matone (Lega), Agenda Sud risorsa strategica per Mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "'Agenda Sud' è una straordinaria risorsa strategica per il nostro Mezzogiorno. Il progetto lanciato oggi dal ministro Valditara dalla Calabria, terra che fa registrare criticità nel comparto dell'istruzione con percentuali significative di dispersione scolastica, è un intervento di pregio grazie al quale sarà possibile ridurre drasticamente il gap nord-sud. Si personalizza l'insegnamento, si lavorerà sul piano dell'orientamento e del tutoraggio, si rimettono al centro le esigenze e le reali necessità degli studenti. E si farà rafforzando l'organico dei docenti, forti anche dei 2,5 miliardi di investimenti di risorse del Pnrr autorizzati sin dallo scorso novembre dal ministero. Utilizzare, di quei fondi, 600 milioni per la messa in sicurezza dei plessi; 255 milioni per il contrasto della dispersione scolastica, quasi 700 milioni per il piano Scuola 4.0, ma anche 77 milioni per le palestre scolastiche, 180 milioni per la formazione del personale scolastico, è un concreto cambio di passo rispetto al passato. Lo avevamo detto, lo stiamo facendo". Lo dichiara la deputata della Lega, Simonetta Matone. (Rin)