Usa: Casa Bianca non commenta incriminazione di Trump, rispettiamo lo stato di diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca non ha voluto commentare la recente incriminazione dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel quadro delle indagini sui documenti classificati trovati la scorsa estate nella sua residenza privata a Mar-a-lago, in Florida. La vice portavoce della presidenza Usa, Olivia Dalton, ha affermato durante un briefing virtuale con la stampa che l’amministrazione Biden “rispetta lo stato di diritto e l’indipendenza del dipartimento della Giustizia, oltre all’integrità del processo giudiziario: non commenteremo”. (Was)