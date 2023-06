Serbia: produzione industriale in salita nel 2023 grazie a crescita produzione di elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale in Serbia è in leggera salita dall'inizio del 2023, grazie alla crescita della produzione di elettricità. Lo ha affermato la rivista "Analisi e tendenze macroeconomiche" (Mat). Secondo quanto riferito, anche le esportazioni sono in crescita dall'inizio dell'anno e sia a marzo che ad aprile oltre i quattro quinti delle importazioni di merci sono state coperte dalle esportazioni. L'inflazione su base annua a marzo e aprile 2023 è stata più elevata in Serbia che nell'Unione europea, ma anche inferiore in Serbia rispetto ad alcuni Paesi dell'Ue come Estonia, Repubblica Ceca, Lettonia e Ungheria. (Seb)