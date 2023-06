Ambiente: Federesco, combattere riscaldamento globale con efficienza energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Investire adesso per evitare che sia troppo tardi. È questo il messaggio emerso dall’ottava conferenza annuale sull'efficienza energetica a Versailles. “L’Aie – riferisce Federesco in una nota – ha ribadito la centralità dei processi di efficienza come primo passo per contenere il riscaldamento globale. All’interno del documento ‘Energy efficiency: The decade for action’ si evidenzia la necessità di aumentare l'efficienza energetica dall’attuale 2,2 per cento a oltre il quattro per cento annuo entro il 2030. Gli stessi investimenti da parte dei governi devono passare dagli attuali 600 miliardi di dollari a oltre 1.800 miliardi”. “I vantaggi – prosegue la nota – sarebbero incredibili. Si assisterebbe secondo le stime a un pesante taglio delle emissioni, oltre che alla ridistribuzione dell’energia risparmiata verso fasce di popolazione più a rischio”. La Federazione “ha sempre ricordato come il primo processo per raggiungere una giusta transizione sia legato all’efficienza. Questa dinamica – sottolineano – viene ribadita anche in ambito internazionale grazie al grande lavoro svolto dal Global Esco Network, di cui Federesco fa parte, presente a Versailles per sottolineare la centralità delle Energy service company in questo settore”. “Contenere l’aumento medio della temperatura è la grande sfida a cui dobbiamo trovare una soluzione”, ha commentato il presidente di Federesco, Claudio Ferrari. “Le Esco, come anche la Comunità europea ribadisce in ogni suo documento – ha aggiunto –, mettono l’efficienza energetica al primo posto. Questa è la strada che i governi devono seguire nei loro piani per la lotta al cambiamento climatico”. “Come Federazione – ha concluso – speriamo che grazie anche al rapporto della Aie ci si accorga della grande opportunità che questi processi rappresentano per il nostro futuro e per il nostro Paese”. (Com)