Bankitalia: no a riconoscimento di tre misure macroprudenziali norvegesi

- La raccomandazione Esrb/2023/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico (European systemic risk board invita le autorità degli Stati membri dello Spazio economico europeo a riconoscere tre misure macroprudenziali norvegesi. Le esposizioni delle banche italiane ai rischi indicati dalla autorità norvegese sono inferiori alle soglie minime. La Banca d’Italia – riferisce una nota – ha pertanto deciso di non introdurre misure analoghe per gli intermediari italiani; continuerà comunque a svolgere verifiche periodiche sulle esposizioni delle banche verso questi rischi, modificando la propria decisione se le circostanze lo richiederanno. Le misure prevedono l’obbligo di una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (Systemic risk buffer) per le esposizioni verso residenti in Norvegia e livelli minimi per il coefficiente di ponderazione del rischio per le esposizioni garantite da immobili residenziali e non residenziali situati in Norvegia. La raccomandazione chiede alle autorità dei paesi dello Spazio economico europeo di adottare misure analoghe nei confronti delle banche delle proprie giurisdizioni, ma consente di esentare gli intermediari le cui esposizioni siano inferiori alle soglie minime stabilite (principio del de minimis) o di non introdurre le misure qualora tutte le banche del paese abbiano esposizioni inferiori a tali soglie. (Rin)