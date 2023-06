Rifiuti: Battaglia (Pd), Roma sempre più accessibile e inclusiva con sperimentazione targhe tattili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sperimentazione avviata a Roma delle targhe tattili per ciechi e ipovedenti su cassonetti "è un importante servizio per una città sempre più inclusiva e accessibile". Lo afferma in una nota la consigliera capitolina del Partito democratico, Erica Battaglia. "Aiutare e sostenere persone non vedenti e ipovedenti nel conferimento dei rifiuti, garantendo pari opportunità: è questo l'obiettivo della sperimentazione, avviata oggi su via Flavio Stilicone, di indicatori tattili sui cassonetti della raccolta differenziata - spiega -. Installati su 140 cassonetti stradali dei rifiuti nel quadrante Don Bosco al Tuscolano, gli indicatori tattili sono il segnale tangibile di una città che aspira ad essere per tutti e di tutti. Bene ha fatto l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Roma a interloquire senza sosta con l'assessorato all'Ambiente per questo segnale di civiltà - prosegue - e bene ha fatto l'assessora all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi, a farsi guidare in questa scelta dalla sensibilità di chi vive la città senza l'uso della vista. Ringrazio Ama, l'assessora Alfonsi e Uici di Roma per avere dato avvio a questo importante servizio per una Roma sempre più inclusiva e accessibile", conclude. (Com)