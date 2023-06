Viabilità: cortei ed eventi culturali nel fine settimana a Roma, deviazioni a traffico e Tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel fine settimana a Roma, in vista di cortei ed eventi culturali, sono previste deviazioni al traffico e al trasporto pubblico locale. Domani dalle 14:00 è in programma il Roma Pride. I partecipanti partiranno da piazza della Repubblica per arrivare a piazza Madonna di Loreto percorrendo via Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, via dello Statuto, piazza Vittorio, via Emanuele Filiberto, viale Manzoni, via Labicana, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali e largo Corrado Ricci. Sono deviate le linee del trasporto pubblico locale. Domenica, invece, dalle 19:15 una processione religiosa sfilerà lungo piazza Santa Maria Maggiore, via dell'Esquilino, via Liberiana e piazza Santa Maria Maggiore. Sono deviati i bus. Sempre domenica, dalle 9:00 alle 19:00, per un evento culturale sarà chiusa al traffico via Andrea Doria tra via Ruggero di Lauria e largo Trionfale. Le linee dei bus sono deviate. (segue) (Com)