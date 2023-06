Viabilità: cortei ed eventi culturali nel fine settimana a Roma, deviazioni a traffico e Tpl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì prossimo 14 giugno, infine, la competizione automobilistica stradale Mille Miglia approderà a Roma. Dalle 6:00 di domenica alle 14:00 di mercoledì sarà chiusa al traffico via Veneto, tra largo Federico Fellini e via Boncompagni nella sola direzione di piazza Barberini. Dalle 14:00 di mercoledì a mezzanotte e mezza di giovedì la chiusura interesserà entrambi i sensi di marcia mentre da mezzanotte e mezza di giovedì alle 20:00 di sabato lo stop riguarderà di nuovo il tratto verso piazza Barberini. Deviate le linee del trasporto pubblico. Lo comunica in una nota Roma Servizi per la Mobilità. (Com)