Open Arms: Bongiorno, udienza odierna dimostra che è stata accudita, quasi coccolata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Forse quella odierna "è l'udienza che in assoluto ha fatto emergere in maniera nitida, più delle altre, quanto in realtà l'Open Arms sia stata accudita e quasi, direi, coccolata". Lo ha detto Giulia Bongiorno, legale di Matteo Salvini, al termine dell'udienza del processo Open Arms in corso a Palermo che vede imputato il vicepremier Salvini, al tempo dei fatti ministro dell'Interno. Con la deposizione di oggi di Oscar Camps (Open Arms), "una parte del processo è finita perché si è sempre detto che l'Open Arms era assolutamente abbandonata. Ecco oggi è stato dimostrato che l'Open Arns era al centro dell'attenzione da parte di tutte le autorità", ha spiegato Bongiorno. (Rin)