Roma: la strada circolare dei rifiuti che va in direzione della lotta alla criminalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- È notizia di ieri che la commissione tecnica, incaricata di valutare la proposta avanzata da Acea, insieme a un gruppo di imprese, per la costruzione del termovalorizzatore di Roma, si è espressa positivamente. L’impianto rispetterà gli standard richiesti dal Campidoglio, a partire dal livello più avanzato dei Bat, Best available technology, per l'abbattimento di fumi e fattori inquinanti. “La relazione tecnica è positiva e ci dice che dal punto di vista tecnico e tecnologico sarà un impianto all'avanguardia, oltre i migliori livelli tecnologici esistenti, sarà l'impianto più avanzato addirittura del mondo”, ha detto il sindaco Gualtieri. Il Comune di Roma farà un investimento per gli impianti ancillari, ovvero quelli necessari a mutare in energia o recuperare i materiali residui dell’incenerimento per immetterli sul mercato. (segue) (Rer)