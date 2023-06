Roma: la strada circolare dei rifiuti che va in direzione della lotta alla criminalità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vogliamo un sistema di cattura delle emissioni di Co2 che non fa quasi nessuno al mondo. Abbiamo deciso di investire, con un cofinanziamento nostro, perché la Co2 sia parzialmente catturata e stoccata e quindi non emessa in atmosfera”, ha spiegato il sindaco. E accanto a questo “avremo anche un impianto per il riciclo delle ceneri pesanti che possono essere utilizzate in edilizia”, ha aggiunto. Con il termovalorizzatore che, da cronoprogramma, dovrebbe entrare in funzione nel 2026 si chiuderà all’interno dei confini della Capitale il ciclo dei rifiuti. Prodotti e smaltiti all’interno della città, gli scarti romani smetteranno di andare in giro, sui camion, per l’Italia e l’Europa. “Il nostro piano rifiuti stimava un abbattimento delle emissioni del 90 per cento, così andiamo a una situazione di neutralità: abbattiamo al cento per cento le emissioni del ciclo dei rifiuti", ha chiarito Gualtieri sempre riferendosi al termovalorizzatore. (segue) (Rer)