Roma: la strada circolare dei rifiuti che va in direzione della lotta alla criminalità (5)

- Il piano, oltre a dover permettere l'abbattimento della tariffa - al momento la più alta su base nazionale - secondo il sindaco apporterà però un notevole beneficio anche sul fronte della lotta al traffico illecito di rifiuti: "I rapporti della Dia (Direzione investigativa antimafia, ndr) riferiscono che, in generale, nel mercato dei rifiuti del centro sud ci sono infiltrazioni di criminalità organizzata. Le singole situazioni le valuta la magistratura" ma “noi, intanto, con la decisione di modernizzare il sistema degli impianti, di dotarci di grandi impianti moderni, stiamo intervenendo anche in questo senso”, ha detto Gualtieri. Si vedrà, nel 2026 quando si tireranno i bilanci, monetari e sociali, nell'anno di fine mandato dell'amministrazione in carica. (Rer)