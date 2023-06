Serbia-Kosovo: Commissione Ue, inviato speciale Lajcak in visita a Pristina e Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Pristina-Belgrado, Miroslav Lajcak, visiterà tra oggi e domani sia Pristina, in Kosovo, che Belgrado, in Serbia. Lo ha reso noto il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas), Peter Stano, nel corso della conferenza stampa giornaliera di Bruxelles. "Il rappresentante speciale Lajcak sarà a Pristina nel corso della giornata di oggi e a Belgrado domani, accompagnato anche dall'inviato speciale per gli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar”, ha affermato Stano. “I due funzionari si apprestano a dare seguito agli appelli europei e statunitensi rivolti alla Serbia e al Kosovo affinché si smorzi immediatamente la situazione e si adottino misure in grado di fornire soluzioni sostenibili", ha aggiunto il portavoce dell’Eeas. "Naturalmente siamo pronti a ospitare e convocare una riunione del prossimo dialogo ad alto livello tra il presidente Vucic e il premier Kurti, quando ci saranno le condizioni", ha evidenziato Stano. "In questa fase, la cosa più importante è che si lavori per una de-escalation e per compiere passi concreti sul terreno", ha concluso il funzionario europeo.(Beb)