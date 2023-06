Kosovo: Consiglio nazionale serbo studia ripresa dell’attività in antitesi a politiche di Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio nazionale serbo potrebbe riprendere l’attività politica in Kosovo. E’ quanto riferisce l’emittente radiofonica “Radio Kim”. L’emittente precisa che si è tenuta a Gracanica una riunione dei rappresentanti indipendenti dei serbi del Kosovo, che dunque non fanno parte della Lista serba, ovvero la forza politica sostenuta dalle autorità di Belgrado. "È stato deciso che, dopo la politica disastrosa e infida della Lista serba e la politica delle autorità in Serbia, che hanno costretto i serbi del Kosovo e Metohija a mettersi in una posizione senza speranza, i leader politici indipendenti del Kosovo e Metohija inizieranno un’attività mirata ad unire tutti i fattori politici rilevanti", ha riferito l’emittente citando una dichiarazione dei partecipanti alla riunione.(Alt)