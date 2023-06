Repubblica Ceca-Kosovo: ministri Esteri a colloquio, focus su dialogo Belgrado-Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Repubblica Ceca, Jan Lipavsky, ha ricevuto oggi a Praga l’omologa del Kosovo, Donika Gervalla-Schwarz. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri ceco. “Oltre alla cooperazione reciproca tra i nostri Paesi, abbiamo discusso del sentiero del Kosovo in direzione dell’Unione europea e degli sviluppi nella regione dei Balcani”, ha spiegato Lipavsky. “Ho espresso preoccupazione per la recente escalation della situazione nel nord del Kosovo. Pristina e Belgrado devono fare ogni sforzo per alleviare le tensioni”, ha scritto il capo della diplomazia ceca su Twitter. (Vap)