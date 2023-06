Kosovo: premier Kurti, tensioni nel nord non possono essere risolte con pressioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del Kosovo, Albin Kurti, ha dichiarato che le tensioni nei comuni del nord a maggioranza serba non possono essere risolte con le pressioni. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kosovapress”. Commentando l’incontro con il rappresentante speciale dell’Ue per i Balcani occidentali, Miroslav Lajcak, e l’inviato speciale degli Usa, Gabriel Escobar, Kurti ha spiegato di non aver ricevuto alcun ultimatum per risolvere la situazione nel nord del Kosovo. Le richieste presentate dagli inviati speciali al capo del governo di Pristina riguardano l'allentamento delle tensioni, l'organizzazione di nuove elezioni nei comuni del nord e il ritorno al dialogo con Belgrado. Il capo del governo di Pristina ha affermato di aver indicato a Lajcak ed Escobar due strade per migliorare la situazione. “La prima è relativa al rispetto dello Stato di diritto, poiché abbiamo decine di soldati Nato, agenti di polizia e giornalisti che sono stati vittime di una brutalità senza precedenti da parte di gruppi criminali estremisti e violenti”, ha detto Kurti. “Il secondo punto riguarda la fine di tutte le rivolte nei comuni del nord”, ha aggiunto il premier kosovaro. Secondo Kurti, nuove possibili elezioni “non devono essere solo senza incidenti, ma devono essere anche libere e democratiche”. “Sono fiducioso che saremo in grado di chiarire tutte le ambiguità, abbiamo registrato difficoltà nell’incontro con l'emissario europeo e quello statunitense, ma le nostre relazioni bilaterali con l'Ue e gli Stati Uniti rimangono eccellenti”, ha sottolineato il premier kosovaro. (Alt)