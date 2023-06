© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: governo britannico annuncia cambiamenti procedura richiesta d'asilo - I richiedenti asilo arrivati illegalmente nel Regno Unito avranno il medesimo diritto a restare nel Paese per cinque anni dei richiedenti arrivati legalmente. Lo ha annunciato il sottosegretario per l’Immigrazione, Robert Jenrick. La decisione avrà conseguenze per oltre 54 mila persone arrivate nel Regno Unito dal giugno 2022 e rappresenta una bocciatura della differenziazione delle procedure voluta durante il governo guidato da Boris Johnson. I richiedenti asilo arrivati illegalmente potranno compilare un semplice questionario, invece che sostenere un lungo colloquio, e se avranno successo potranno rimanere nel Regno Unito per cinque anni anziché per 30 mesi. L’obiettivo della decisione è di ridurre drasticamente le 137.600 domande di asilo arretrate e tagliare i costi di 6 milioni di sterline (6,9 milioni di euro) al giorno per l'alloggio dei richiedenti asilo negli hotel. (segue) (Res)