- Russia: Putin annuncia dispiegamento di armi nucleari in Bielorussia dopo il 7-8 luglio - Il dispiegamento delle armi nucleari russe in Bielorussia avverrà dopo il 7-8 luglio. Lo ha reso noto il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di un incontro con il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, a Sochi. "Il 7-8 luglio termina la preparazione delle infrastrutture appropriate, e così inizieremo immediatamente le attività relative allo schieramento delle armi sul territorio (della Bielorussia). Tutto procede secondo i piani", ha detto Putin. Il presidente russo ha aggiunto che oggi intende discutere con Lukashenko di questioni di sicurezza. "In generale, la situazione è stabile, direi anche buona. Cooperiamo con sicurezza in questo settore", ha osservato Putin. (segue) (Res)