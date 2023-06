© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna: Podemos, correremo con Sumar ma nessun "veto" a candidatura Irene Montero - Unidas Podemos correrà con la piattaforma Sumar della ministra del Lavoro spagnola, Yolanda Diaz, alle elezioni generali del 23 luglio prossimo. Up ha però rifiutato "qualsiasi veto" alla candidatura della ministra dell'Uguaglianza, Irene Montero, come ha affermato la segretaria generale della formazione viola, Ione Belarra, nel corso di una conferenza stampa, chiedendo anche "garanzie" di seggi al Congresso dei deputati. Alla luce di ciò, Sumar registrerà la coalizione elettorale nel corso della giornata di oggi. "Sumar ci ha chiesto di sacrificare la nostra principale risorsa, Irene Montero, come un ostacolo insormontabile. Ci sembra ingiusto e ci accingiamo a negoziare", ha detto Belarra, anche se ha chiarito che la decisione di andare con Sumar "è stata presa". La leader del partito di sinistra ha avvertito che Podemos rischia di non essere rappresentato al Congresso dei deputati nella prossima legislatura, e quindi ha chiesto un "accordo equo". Tuttavia, ha assicurato che l'impegno per l'unità "è fermo" e che la decisione di aderire a Sumar "è stata presa". (segue) (Res)