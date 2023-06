Russia-Ucraina: Putin, Kiev ha ancora potenziale offensivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha ancora il potenziale per condurre la controffensiva. Lo ha sostenuto il presidente della Russia, Vladimir Putin. "Si può affermare che tutti i tentativi di controffensiva (ucraina) fatti finora sono falliti. Tuttavia, le truppe del regime di Kiev preservano ancora il suo potenziale offensivo", ha osservato il presidente parlando nel corso di una conferenza stampa. "Le truppe ucraine non hanno raggiunto i loro compiti in nessuna delle zone delle ostilità. Questa è una cosa assolutamente ovvia", ha proseguito Putin, elogiando "l'alta efficienza" delle armi e militari russi. (Rum)