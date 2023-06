I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Maduro riceve procuratore Corte penale internazionale Khan - Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha ricevuto giovedì a Caracas il procuratore generale della Corte penale internazionale (Cpi), Karim Khan. Si tratta del primo incontro tra i due dopo che Khan ha confermato di voler procedere nelle indagini per presunti crimini contro l'umanità nei confronti del governo Maduro. L'incontro ha permesso di "registrare i progressi raggiunti dopo la firma del Memorandum di intesa firmato con la Cpi", ha scritto Maduro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. In precedenza, Khan aveva anche incontrato il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab. I due, ha scritto Saab su twitter, hanno "scambiato opinioni rispetto ai progressi ottenuti in tema di protezione dei diritti umani in Venezuela". Il procuratore generale della Cpi non ha rilasciato sin qui nessun commento. (segue) (Res)