I fatti del giorno - America Latina (4)

- Messico: presidenziali, pronto un altro candidato per la coalizione di maggioranza - Fernandez Norona, del Partito del lavoro (Pt), ha lanciato la corsa per la presidenza del Messico, divenendo il secondo aspirante a rappresentare la coalizione che fa capo al principale partito di governo, Movimento di rigenerazione nazionale (Morena). Norona ha annunciato che giovedì 15 giugno si dimetterà dalla carica di deputato, rispettando la regola che la coalizione dovrebbe darsi di non ricoprire mansioni pubbliche nel momento in cui ci si inizia la competizione presidenziale. Norona dovrà sfidare altri aspiranti a una candidatura, non meno di cinque in totale, passando attraverso una competizione le cui regole dovrebbero essere stabilite nel fine settimana dai partiti che si riuniscono sotto le insegne di "Insieme faremo la storia". Il vincitore potrebbe partire coi favori dei pronostici per la gara finale, le presidenziali del 2024, visto il seguito di cui gode il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, che però per limiti imposti dalla Costituzione non può aspirare a un secondo mandato. (segue) (Res)