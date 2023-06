I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: quarto ciclo colloqui con l'Eln si terrà a Caracas a metà agosto - Il quarto ciclo di colloqui tra il governo della Colombia e il gruppo armato Esercito di liberazione nazionale (Eln) si terrà tra un mese a Caracas, in Venezuela. Nella capitale venezuelana si era tenuto già il primo ciclo di colloqui, seguito da un secondo ciclo in Messico e un terzo ciclo, che si chiude oggi, a Cuba. Il quarto round di colloqui dovrebbe aprirsi il 14 agosto. Nel frattempo dovrebbe chiudersi oggi a L'Avana il terzo ciclo di colloqui, cui assiste anche il presidente Gustavo Petro, arrivato ieri sull'isola. La chiusura della terza fase di colloqui era in programma ieri, ma è stata posticipata di comune accordo a oggi per continuare "a lavorare sui documenti e sui protocolli necessari per giungere alla firma degli accordi e affinché questi possano essere annunciati”. Il riferimento è al difficile negoziato per giungere a un accordo sul cessate il fuoco bilaterale, che secondo fonti vicine ai colloqui riprese dalla stampa locale dovrebbe essere annunciato alla fine di questo terzo ciclo di negoziati. (Res)