I fatti del giorno - Roma

- M5s: Corrado si dimette da coordinatore regionale Lazio, dato sempre il massimo - Valentina Corrado, ex assessore al Turismo della Regione Lazio, si è dimessa da coordinatore regionale del M5s. "Ho comunicato al presidente Conte le mie irrevocabili dimissioni da coordinatore regionale del M5s". Lo annuncia su Facebook la stessa Corrado. "Più di 12 anni fa scelsi di mettermi a disposizione di una comunità, sconosciuta ai più, che io stessa ho contribuito a far crescere. Ho dato sempre il massimo in termini di impegno fisico, economico, politico, a qualsiasi livello, nonostante una malattia cronica e degenerativa che mi accompagna dall'età di 11 anni che non mi ha reso, e tutt'ora non mi rende, la quotidianità facile - spiega Corrado nel suo lungo intervento -. Nei miei ruoli istituzionali ho lavorato notte e giorno, prodotto atti e ottenuto risultati alcuni dei quali, con immensa soddisfazione, rimarranno per sempre alla collettività. Non avrei saputo fare diversamente per il senso del dovere e i valori che la mia famiglia mi ha trasmesso; per quel senso di altruismo che mi ha portato a dedicare energie e passione verso il bene pubblico, trascurando troppo spesso me stessa e la mia via; per la responsabilità che ho sempre sentito sulle mie spalle che qualsiasi azione da me compiuta avrebbe avuto come riflesso sulla forza politica che rappresentavo". Per l'ex assessore e consigliera regionale "sono stati anni di consapevolezza. La consapevolezza che la politica è studio, sacrificio, capacità di dialogo, passione ed entusiasmo e che i politici non sono tutti uguali. La consapevolezza che per fare una politica sana e utile a risolvere le criticità devi conoscerli i problemi, immedesimarti nelle situazioni, confrontarti con umiltà senza presunzione e preconcetti. La consapevolezza che quando devi fare scelte politiche o scrivere norme che impattano su una comunità queste non possono essere dettate o influenzate dal marketing politico o dal rancore personalistico ma dalla coscienza e dalla volontà di fare la cosa più giusta non per se stessi ma per la collettività. La consapevolezza che gli errori devono essere ammessi per non ripeterli, per crescere senza infingimenti. La consapevolezza del valore del tempo e delle persone. Ad ogni persona incontrata lungo questo cammino va il mio ringraziamento per le lezioni apprese, nel bene e nel male. La consapevolezza del coraggio di scegliere e decidere assumendosi le proprie responsabilità". Corrado non si era ricandidata alle ultime elezioni in Consiglio regionale per via della regola del doppio mandato del M5s. "Consapevole del valore del tempo, scelgo di voltare pagina e di lasciare andare ciò che non posso contribuire a migliorare. Non voglio vivere una vita inquinata da negatività, da ipocrisie e dagli effetti delle frustrazioni altrui; non voglio assistere impotente all'affermazione della mediocrità, dell'incapacità e di quelle ingiustizie che dagli scranni istituzionali ho combattuto. Non ho mai vissuto da attendista né fatto scelte per convenienza personale e ho sempre dato tutta me stessa incondizionatamente quando un progetto mi entusiasmava. Entusiasmo che, nell'ultimo anno, diverse vicissitudini politiche hanno contribuito a spegnere. Non sono abituata a distruggere né a lavorare ai fianchi con sotterfugi e non ho né la voglia né l'energia di iniziare a farlo ora. Preferisco fare un passo indietro perché voglio continuare a vivere la mia vita con l'entusiasmo e le soddisfazioni derivanti dal lavoro e dalla passione che nutro per diversi ambiti. Politica compresa. L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa. L'importante è quello che provi mentre corri", conclude Corrado con una citazione. (segue) (Rer)