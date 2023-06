I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: Bimba morta in auto, padre indagato per omicidio colposo, mancava dispositivo sicurezza - Il seggiolino nell'auto in cui mercoledì è morta la bimba di 14 mesi alla Cecchignola a Roma non era dotato del dispositivo anti abbandono, obbligatorio da alcuni anni, e per questo, la procura di Roma, ha indagato il padre della vittima per omicidio colposo. Secondo quanto si apprende, i vetri della vettura erano oscurati e, anche per questo avrebbe impedito ai passanti di notare la piccola lasciata sola. Sul corpo della bambina verrà comunque effettuata l'autopsia per verificare l'ipotesi, secondo la quale, la morte sarebbe sopraggiunta per il collasso dovuto all'esposizione prolungata alle alte temperature. (segue) (Rer)