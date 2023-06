I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diritti: una parata arcobaleno per le strade di Roma, al Pride attese 20 mila persone - In 20 mila sono pronti ad invadere le vie del centro storico di Roma per prendere parte alla parata del Pride che si svolgerà domani con partenza alle 15 da piazza della Repubblica. Il lungo serpentone arcobaleno sfilerà tra carri e musica mettendo in scena la grande festa dell'orgoglio Lgbtqia+. Slogan scelto per l'edizione 2023, nata tra le polemiche dopo la decisione della Regione Lazio guidata da Francesco Rocca di togliere il patrocinio alla parata, è "Queeresistenza", un grido di resistenza, un grido di esistenza. Testimonial dell'evento le cantanti Paola & Chiara che si esibiranno sulle note della canzone "Furore". Quest'anno il Pride si arricchisce anche di un percorso di collaborazione intrapreso dal Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli e il coordinamento Roma Pride con Disability Pride Network, rete informale in continua espansione fatta da singoli individui e organizzazioni che hanno deciso di collaborare per affermare “un nuovo modo di vivere e vedere la disabilità”. L’obiettivo della partnership è quello di rendere sempre più accessibili i prossimi Roma Pride e gli altri eventi organizzati dal Circolo, tenendo conto delle necessità delle partecipanti con disabilità e neurodivergenze attraverso un serrato dialogo e uno scambio con le dirette e i diretti interessati. Inoltre Dott, tra i leader europei della micromobilità urbana, sostiene le celebrazioni del Pride, offrendo utilizzi a metà prezzo, a partire dal prossimo weekend a Roma. La promozione è attiva sui servizi di monopattini e biciclette elettrici in sharing in tutta la città ed è valida per l'intera giornata del Pride (9 giugno). Per accedere all'offerta, è sufficiente inserire il codice Roma Pride nella sezione promozioni dell'app di Dott, ottenendo così il 50 per cento di sconto su due corse durante la manifestazione. Dott seguirà anche le parate del Pride di Torino e Milano, che si terranno rispettivamente il 17 e il 24 giugno, offrendo ad attuali e nuovi clienti la medesima promozione. A Torino il codice dedicato sarà "Trnpride", mentre a Milano sarà "Milanopride". Il percorso del corteo, da piazza Esedra, percorrerà viale Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell' Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, largo Brancaccio, via dello Statuto, piazza Vittorio, via Emanuele Filiberto, viale Manzoni, via Labicana, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali per concludersi a piazza Madonna di Loreto. In vista del Pride sono in programma divieti di sosta e chiusure al passaggio del corteo. (segue) (Rer)