- Usa-Cina: il rilancio delle relazioni complicato da scandali di sicurezza - Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, dovrebbe recarsi in visita in Cina la prossima settimana. Lo sostiene “Politico”, che cita due fonti a conoscenza dei programmi del capo della diplomazia di Washington. Si tratta di una visita importante, che era stata concordata dai presidenti Joe Biden e Xi Jinping in occasione del loro ultimo incontro di persona, avvenuto a margine del vertice G20 del novembre 2022 a Bali, in Indonesia. I leader avevano deciso, in quella circostanza, di fissare dei paletti per impedire alla pur serrata competizione tra le due superpotenze di degenerare in aperto conflitto, istituendo linee di comunicazione dirette e sicure tra i rispettivi vertici politici e militari. La visita di Blinken avrebbe dovuto sugellare questo comune impegno ed era stata inizialmente fissata per il 5 febbraio del 2023. Pochi giorni prima della partenza del segretario di Stato, tuttavia, un pallone-spia di fabbricazione cinese era stato avvistato sui cieli degli Stati Uniti e abbattuto dalle forze aeree Usa. Tra Washington e Pechino era quindi tornato il gelo, e Blinken aveva deciso di annullare il viaggio. (segue) (Res)