© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Usa: Pechino nega centro spionaggio a Cuba, è Washington la "superpotenza della sorveglianza" - Gli Stati Uniti sono "campioni globali della pirateria informatica e una superpotenza della sorveglianza". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, nella conferenza stampa odierna, dopo che il quotidiano "Wall Street Journal" ha riferito della presunta intesa segreta raggiunta da Cina e Cuba che consentirebbe a Pechino di aprire un centro per lo spionaggio elettronico sull'isola caraibica. Accuse fermamente negate dal portavoce, secondo cui "Washington è esperta nell'inseguire ombre": "Gli Stati Uniti hanno lungamente occupato la baia di Guantanamo per attività segrete e imposto un embargo durato oltre 60 anni. Devono riflettere sulle loro azioni, smettere di interferire negli affari dell'isola con il pretesto della libertà" e agire in modo da favorire la ripartenza delle relazioni con Cuba, ha concluso Wang. (segue) (Res)