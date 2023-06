© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Myanmar: anniversario istituzioni diplomatiche celebrato con 4 accordi di cooperazione - I rappresentanti dei governi di Cina e Myanmar hanno firmato oggi a Naypyidaw quattro accordi di cooperazione per celebrare il 73mo anniversario dell'istituzione delle relazioni diplomatiche. Lo si apprende da un comunicato del ministero degli Esteri birmano. L'ambasciatore cinese in Myanmar, Chen Hai, ha raggiunto con il ministro della Sanità, Thet Khaing Win, un accordo per la fornitura di tre milioni di vaccini e aghi dal valore di 6,9 milioni di dollari. Con il ministro della Scienza e della Tecnologia, Myo Thein Kyaw, è stata raggiunta un'intesa dal valore di oltre 100 milioni di dollari per la fornitura di servizi online, mentre Chen e il ministro dello Sport, Min Thein Zan, hanno raggiunto un accordo per la ricostruzione dello stadio Aung San. Infine, un accordo per il trasferimento di capitali nell'ambito del Fondo speciale per la cooperazione Mekong-Lacang è stato raggiunto con il ministro degli Esteri, Than Swe. (segue) (Res)